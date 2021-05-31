راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)
|عروض الكاميرات دايما مستمره عند #ايادي مصر بنقدملكو. (عرض 8 كاميرات) -4 كاميرا مراقبه داخليه 2 ميجا بيكسل رؤيه ليليه -4 كاميرا مراقبه خارجيه 2 ميجا بيكسل رؤيه ليليه -جهاز تسجيل (DVR) 8 مخرج -هارد 80متر سلك -باور سبلاي -العرض شامل التركيب والبرمجه -ماركه داهوا ضمان سنة ضد عيوب الصناعه -السعر؟؟؟؟؟؟؟ للطلب والاستفسار 01144894111 م/هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095592
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