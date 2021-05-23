راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)
|لما تكون شركتك، منشأتك، أو ممتلكاتك معتمدة علي الحظ و الفرصة في مواجهة مخاطر الحياة، سرقات، حرائق، أو المخاطر الطبيعية يبقي لازم تخاف أمن فورا ! مع ايادي مصر لمزيد من التفاصيل سجل وسيتم التواصل معك او الاتصال علي الارقام 01144894111واتساب م/هايدي او عن طريق رسائل الصفحه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094909
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