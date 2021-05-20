راقب بيتك من اي مكان في العالم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راقب بيتك من اي مكان في العالم - في الجيزة مصر

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عروض ايادي مصر ما بتنتهيش ✌️ دلوقتي متشغلش بالك وانت بتجهز محلك من ايادي مصر عملنالك عرض ما يتفوتش 🧐 نظام مراقبة من منتجات داهوا مع عدد 2 كاميرا ٢ميجا خارجى مع عدد 2 كاميرا ٢ ميجا داخلي هارد ٥٠٠ جيجا و ضمان سنه كامله كل ده بسعررررر كلمنا دلوقتي عشان تعرف تفاصيل اكتر 😉 01144894111 م/ هايدي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايادي مصر1
التليفون: 01144894111

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/5/2021
رقم الإعلان: 2094516
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20/5/2021
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2,600 جنيه

20/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

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- في الجيزة مصر

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20/5/2021
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راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

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2,300 جنيه

20/5/2021
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

19/5/2021
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صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ليه تشتري غالي ما انت ممكن تشتري من ايادي مصر كاميراتنا 2 ميجا بيكسل بافضل جودة واحسن سعر خليك معان.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات المراقبة داهوا رقم واحد درجة وضوح 2 ميجا كاميرات ضد عوامل الجو (مطر - حرارة - رطوبة). ضم.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

أمن بيتك محلك او ممتلكاتك من السرقة دى فى آر بيشغل ٤ كاميرات و ممكن تركبه على شاشة كمبيوتر او.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

19/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

من انهارده مش هتخاف علي بيتك ومشروعك ايادي مصر بتقدملك سيستم كاميرات عباره عن :- 2كاميرا داخليه2 مي.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,600 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

كاميرات أمـان لبيتك كلة تقدر تعرف كل اللي بيحصل في بيتك في أي وقت وانت في مـكانك للحجز والأستسفار :.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,200 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب شغلك من اي مكان - في الجيزة مصر

راقب شغلك من اي مكان

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قلقان علي شركتك وعايز تأمنها الحل عندنا علشان دلوقتى تقدر تشوف بيتك او شركتك من اى مكان فى العالم من.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,450 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب منزلك - في الجيزة مصر

راقب منزلك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ايادي مصر بتقولك مستني ايه ؟ تابع عملك وبيتك وسيارتك بدون قلق 🏠🚘 ايادي مصر ترحب بكم .
العنوان:

الجيزة - مصر

2,300 جنيه

18/5/2021
صورة الاعلان: راقب محلك وانت في بيتك - في الجيزة مصر

راقب محلك وانت في بيتك

(للبيع)

- في الجيزة مصر

قبل ما تقرر تركب نظام كاميرات مراقبة لازم تفكر ماركة الكاميرا اللى هتشتريها و الضمان و السعر علشا.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,500 جنيه

17/5/2021
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