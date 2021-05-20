راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)
|عروض ايادي مصر ما بتنتهيش ✌️ دلوقتي متشغلش بالك وانت بتجهز محلك من ايادي مصر عملنالك عرض ما يتفوتش 🧐 نظام مراقبة من منتجات داهوا مع عدد 2 كاميرا ٢ميجا خارجى مع عدد 2 كاميرا ٢ ميجا داخلي هارد ٥٠٠ جيجا و ضمان سنه كامله كل ده بسعررررر كلمنا دلوقتي عشان تعرف تفاصيل اكتر 😉 01144894111 م/ هايدي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- 01144894111
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094516
2,400 جنيه
2,300 جنيه
2,600 جنيه
1,300 جنيه
2,300 جنيه
2,500 جنيه
2,300 جنيه
2,600 جنيه
2,000 جنيه
2,600 جنيه
2,200 جنيه
2,200 جنيه
2,450 جنيه
2,300 جنيه
2,500 جنيه