راقب بيتك من اي مكان في العالم

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايادي مصر1
|التليفون:
|01144894111
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|العنوان:
|ميدان لبنان المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093766
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