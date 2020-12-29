راعي غنم سوداني يبحث عن عمل

(طلب عمل)

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السعودية (الباحة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
راعي غنم يحلب ويصر ويرطع ويولد ويطعن ويجز الصوف ويعرف كل شغل الحلال وكمان يعرف يسوق الراعي في السودان محتاج تاشيرة التواصل للجادين واصحاب التاشيرات الجاهزة مع الراعي واتساب ومكالمات علي رقمه 00249905298799
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو احمد
التليفون: 00249905298799

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العنوان: الباحة- الباحة
الباحة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077992
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سايق خاص سوداني

سايق خاص سوداني

(طلب عمل)

سايق خاص سوداني محترف في مهنته ولديه رخصة قيادة وشهادة ثانوية سمح الطباع امين وصاحب خلق ودين الشاب و.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

جهاز قياس درجة الحرارة مزود بشاشة رقمية

(للبيع)

جهاز قياس درجة حرارة الأفراد مع شاشة ديجيتال (DZTH-001) جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحرارة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: طابعات الكروت البلاستيكية للهويات

طابعات الكروت البلاستيكية للهويات

(للبيع)

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ث.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

كاميرات مراقبة ليلية ونهارية حساسة متعددة الاشكال

(للبيع)

امان لبيتك ولمتجرك لدينا افضل مجموعه من افضل كاميرات المراقبة الليلية والنهارية وكاميرات حساسات .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية للسيارات متعددة الانواع

مصدات امنية للسيارات متعددة الانواع

(للبيع)

نقدم لكم عرض خاص وبسعر مناسب المصدات الأمنية والحواجز الشوكية والمصدات الهيدروكلية وتتميز أنها عمل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/12/2020
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صورة الاعلان: معلمة تأسيس ومتابعة وحل اختبارات تأسيس تمهيدي وابتدائي متوسط

معلمة تأسيس ومتابعة وحل اختبارات تأسيس تمهيدي وابتدائي متوسط

(طلب عمل)

معلمة متخصصة في تأسيس ومتابعة الطلاب والطالبات خبرة كبيرة في تأسيس ومتابعة الطلاب وتنمية مهارات القر.
العنوان:

تبوك - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات

الأذرع والبوابات الألكترونية للتحكم في حركة السيارات

(للبيع)

توفر أنظمة التحكم في دخول وخروج السيارات العديد من المزايا التي تضمن الإنضباط والتنظيم والدقة في عبو.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

28/12/2020
صورة الاعلان: تاغات ونازع مغناطيسي

تاغات ونازع مغناطيسي

(للبيع)

يوجد لدينا تاجات حجة بوابات انذار سرقة الملابس والعطور كما لدينا نازع مغناطيسي لهذه التاجات ولدينا ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: شاشات عرض تفاعلية

شاشات عرض تفاعلية

(للبيع)

راحة عملائك تقدر تريح عملائك من خلال التفاعل المباشر نقدم لكم بسعر مناسب شاشات العرض الإلكترونية .
العنوان:

القصيم - السعودية

اتصل

28/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة انذار

أجهزة انذار

(للبيع)

بادر بحماية منزلك او مكتبك من السرقة دون الحاجة لعمل اي تمديدات من الكابلات موديلات مختلفة من أفضل ا.

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

شاشات التفاعل الألكتروني الحديثة

(للبيع)

تعتبر شاشات التفاعل الألكتروني من أهم وسائل العرض الحديثة مميزات الشاشات التفاعلية : 1- تقوم الشاشة .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

27/12/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

نقدم لكم لبوابات الالكترونية المتميزة والتى تحتوى على العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

اجهزة مناداة مطاعم وكافيهات

(للبيع)

لراحتك وراحة عملائك نفدم لك عرض خاص وبسعر مناسب للتواصل اللاسلكي المباشر والدقيق مع النادل حتى تتجن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

27/12/2020
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