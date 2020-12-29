راعي غنم سوداني يبحث عن عمل

(طلب عمل)
|راعي غنم يحلب ويصر ويرطع ويولد ويطعن ويجز الصوف ويعرف كل شغل الحلال وكمان يعرف يسوق الراعي في السودان محتاج تاشيرة التواصل للجادين واصحاب التاشيرات الجاهزة مع الراعي واتساب ومكالمات علي رقمه 00249905298799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد
|التليفون:
|00249905298799
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|العنوان:
|الباحة- الباحة
الباحة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077992
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1 ريال
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1 ريال
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اتصل
اتصل
1 ريال
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