(للبيع)
|راس شاحنة مرسيدس اكتروس موديل 2015 استعمال نظيف جدا . حالة نادرة للبيع بجدة رقم العرض هو 226155 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 2015 الجير بوكس :اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 699000 كم مكيف للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054828
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال