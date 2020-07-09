راس سدر مستنياك تيجي تمتلك شاليه وتصيف براحتك

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: راس سدر مستنياك تيجي تمتلك شاليه وتصيف براحتك - في جنوب سيناء مصر

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تعالي امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي بحر علي احلي شاطئ رملي في لاسيرينا باي والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 74,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062710
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امتلك شاليه بدون فوائد فى راس سدر

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9/7/2020
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(للبيع)

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8/7/2020
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(للتقسيط)

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7/7/2020
صورة الاعلان: كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك - في جنوب سيناء مصر

كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك في راس سدر شاليه بخصوصية كاملة واستمتع بالمصيف طول السنة مع اولادك والشاليه .
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4/7/2020
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في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي واستمع بأحلي بحر في راس سدر وعلي اجمل حمامات سباحة واولادك هيلعبوا في ا.
العنوان:

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77,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

208,000 جنيه

1/7/2020
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صورة الاعلان: شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتكون مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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65,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

167,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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27/6/2020
صورة الاعلان: فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لاحلى متعة ليك ولاولادك امتنلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بجاردن 120م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: غير مودك وروح علي راس سدر وصيف براحتك - في جنوب سيناء مصر

غير مودك وروح علي راس سدر وصيف براحتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

غير مودك وتعالي امتلك شاليه خاص بيك انت واسرتك في راس سدر وصيف في اي وقت بعيد عن الزحمة وشاليهك 95م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في لاسيرينا باي راس سدر بأقل الاسعار بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط والشاليه 75.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار صح فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز استثمار صح فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

الاستثمار الصح فى راس سدر بامتلاك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + 2 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر واستمتع بالهدوء والاستجمام وقضي الويك اند براحتك في اي وقت واستثما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/6/2020
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