راس سدر مستنياك تيجي تمتلك شاليه وتصيف براحتك

(للبيع)
|تعالي امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي بحر علي احلي شاطئ رملي في لاسيرينا باي والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|74,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062710
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