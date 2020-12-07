(للبيع)
|للبيع والتسليم فورى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه 100متر مقسم الى غرفتين وريسبشن وحمامين ومطبخ امريكى وحديقه خاصه بمساحه 50 متر بمقدم 175000بقسط على 48 شهر بنسبه 25% والشاطى رملى ولايوجد مد وجزر وحراسه 24 ساعه ويوجد مرافق حكوميه للاستعلام 01155545566
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Laila Mohamed
|التليفون:
|01155545566
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|العنوان:
|راس سدر خليج راس مطارمه- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075439
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