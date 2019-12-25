راس سدر احلي مع اصحابك

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في راس سدر و روح في اي وقت انت واصحابك واعمل كل الحفلات اللي نفسك فيها وقضي احلي ويك اند وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|52,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046619
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