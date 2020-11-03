رئيس قسم شئون عاملين وشئون إدارية

(فرصة عمل)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة صناعية كبرى تطلب للتعيين رئيس قسم شئون عاملين وشئون إدارية خبرة لاتقل عن 5 سنوات بالشركات الصناعية يفضل ساكنى 6 أكتوبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة صناعية كبرى
التليفون: 01066651366

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العنوان: - 6 أكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072184
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: ارض بتكميلية بيت الوطن ناصية ممر ودابل فيس

ارض بتكميلية بيت الوطن ناصية ممر ودابل فيس

(للبيع)

ارض بتكميلية بيت الوطن ناصية ممر ودابل فيس ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن ناصية ممر – دا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: ارض بتكميلية بيت الوطن اكتوبر امام كمبوند

ارض بتكميلية بيت الوطن اكتوبر امام كمبوند

(للبيع)

ارض بتكميلية بيت الوطن اكتوبر امام كمبوند ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن الارض عالرئيسى .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,100,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: ارض بتكميلية بيت الوطن امام جاردن هيلز مباشرة

ارض بتكميلية بيت الوطن امام جاردن هيلز مباشرة

(للبيع)

ارض بتكميلية بيت الوطن امام جاردن هيلز مباشرة ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن الارض عالرئ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

950,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر

قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر

(للبيع)

قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر بالقرابة الادارية 6 أكتوبر الجديدة الارض 622 م السعر 86500.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

865,000 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالمحصورة ب المنطقة السياحية

ارض للبيع بالمحصورة ب المنطقة السياحية

(للبيع)

ارض للبيع بالمحصورة ب المنطقة السياحية مساحة 377 متر رخصة كل دور شقة بها قواعد وعمدان بدروم مطلوب 12.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,200,000 جنيه

12/11/2020
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صورة الاعلان: Mas Egypt

Mas Egypt

(للبيع)

اقوى عروض white friday من شركه ماس ايجيبت للتشطيب والديكور خصم 60 % علي التصميم فرصه لن تتكرر ԁ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: أمن وحراسات

أمن وحراسات

(فرصة عمل)

أمن وحراسات داخلي وخارجي ( مولات – شركات – كمبوندات ) – السن من 18 : 45 سنة – مؤهل متوسط – راتب 2500.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية يوم الاحد 15/11/2020 لشركة مقاولات فى الرياض

يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية يوم الاحد 15/11/2020 لشركة مقاولات فى الرياض

(فرصة عمل)

يوجد مقابلة مسؤل موارد بشرية يوم الاحد 15/11/2020 لشركة مقاولات فى الرياض الراتب 2500ريال شرط الخبر.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: محامي قضايا التجارية في مصر

محامي قضايا التجارية في مصر

(للبيع)

مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانونيه المستشار مصطفي محمد طارق متخصص في القضايا التجاريه.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

12/11/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقار

مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقار

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقارير المالية الرواتب خبرة لا.
العنوان:

الجيزة - مصر

111 ريال

12/11/2020
صورة الاعلان: خدمة عملاء

خدمة عملاء

(فرصة عمل)

خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: كول سنتر

كول سنتر

(فرصة عمل)

موظفين للرد علي استفسارات العملاء لشفت 6 ساعات – القبول للشباب والبنات – يقبل طلاب وخريجين – تامين ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: مدخل بيانات

مدخل بيانات

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب علاج طبيعي لمجموعه طبيه كبري

عاجل مطلوب علاج طبيعي لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب علاج طبيعي لمجموعه طبيه كبري لفروعها بتبوك والرياض 1- بكالوريوس علاج طبيعي female ( خبره .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

12/11/2020
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