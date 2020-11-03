(فرصة عمل)
|شركة صناعية كبرى تطلب للتعيين رئيس قسم شئون عاملين وشئون إدارية خبرة لاتقل عن 5 سنوات بالشركات الصناعية يفضل ساكنى 6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة صناعية كبرى
|التليفون:
|01066651366
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- 6 أكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072184
اتصل
850,000 جنيه
1,100,000 جنيه
950,000 جنيه
865,000 جنيه
1,200,000 جنيه
1 جنيه
اتصل
111 ريال
100 جنيه
111 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
1 ريال