(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة نقليات كبرى بالرياض بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات خبرة من 4 : 5 سنوات فى نفس المجال ألا يزيد السن عن 39 سنة خبرة ف برنامج المتكامل مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515 برجاء الإلتزام بمحتوى الإعلان برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|مطلوب رئيس حسابات- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099468
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