(للبيع)
|رؤوس مرسيدس أكتروس بحالة نظيفة جدا للبيع بجدة رقم العرض هو 519126 شاحنه مرسيدس موديل : 2012 اكتروس 1848 mp4 الجير بوكس :ثنائي (عايدي-اتوماتيك) المشي : 739000 كم مكيف السعر : مناسب نتشرف بتواصلكم هاتفيا اوبالكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم . رقم جوال 0509313043 #مرسيدس_اكتروس_جدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060121
(للبيع)- في جازان السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال