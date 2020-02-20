رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة

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صورة الاعلان: رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة - في مكة السعودية

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رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه 219138 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2013 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 800000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #مرسيدس_اكتروس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

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العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053907
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