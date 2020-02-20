رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه 219138 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2013 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 800000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #مرسيدس_اكتروس