(للبيع)
|رؤوس شاحنات مرسيدس بحالة نظيفة جدا وبأسعار مميزة للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه 219138 شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 موديل : 2013 الجير بوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 800000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #مرسيدس_اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053907
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال