رؤوس شاحنات مرسيدس بجدة

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تفاصيل الإعلان
رؤوس شاحنات مرسيدس بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 . موديل : 2016 الجير بوكس ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم العرض هو 430162 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 671207 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للاستفسار شرفنا بالتواصل علي : 0509313043 هاتفيا او واتس اب او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله #مرسيدس_اكتروس #قير_اتوماتيك_عادي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرباض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 8/4/2020
رقم الإعلان: 2057581
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