(للبيع)
|رؤوس شاحنات مرسيدس بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 . موديل : 2016 الجير بوكس ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم العرض هو 430162 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 671207 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للاستفسار شرفنا بالتواصل علي : 0509313043 هاتفيا او واتس اب او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله #مرسيدس_اكتروس #قير_اتوماتيك_عادي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057581
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال