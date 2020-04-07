رؤوس شاحنات مرسيدس بجدة شاحنه مرسيدس اكتروس 1845mp4 . موديل : 2016 الجير بوكس ثنائي (عايدي-اتوماتيك) رقم العرض هو 430162 سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 671207 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للاستفسار شرفنا بالتواصل علي : 0509313043 هاتفيا او واتس اب او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم باذن الله #مرسيدس_اكتروس #قير_اتوماتيك_عادي