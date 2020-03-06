(للبيع)
|رؤوس شاحنات للبيع بجدة رقم العرض للسؤال عنه 222139 شاحنه مرسيدس اكتروس موديل : 2013 1845mp4 الجير بوكس :اتوماتيك المشي : 653000 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055429
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال