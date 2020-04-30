(للبيع)
|رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة رقم العرض هو 422144 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 2014 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 843152 كم مكيف " نتشرف بتواصلكم معنا دائما ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #مرسيدس_اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058833
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال