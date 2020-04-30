رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة - في مكة السعودية

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رؤوس ألمانية بحالة نظيفة جداا للبيع بجدة رقم العرض هو 422144 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 2014 الجير بوكس : ثنائي عايدي اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 843152 كم مكيف " نتشرف بتواصلكم معنا دائما ونظرا لكثافة الاتصالات نرجو الكتابة على الواتس أب لنجيبكم أو نتصل بكم لاحقاً . رقم واتس اب 0509313043 " #مرسيدس_اكتروس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: البرادات العالمية
التليفون: 0509313043

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058833
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