(للبيع)
|رأس شاحنة مرسيدس بحالة نظيفة جدا للبيع بسعر مميز رقم العرض هو 221137 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 2013 الجيربوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 900377 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #مرسيدس_اكتروس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
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|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054291
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال