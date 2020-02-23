رأس شاحنة مرسيدس بحالة نظيفة جدا للبيع بسعر مميز رقم العرض هو 221137 شاحنه مرسيدس اكتروس 1843mp4 موديل : 2013 الجيربوكس : اتوماتيك سوست امامي منافيخ خلفي المشي : 900377 كم مكيف السعر : قابل للتفاوض للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #مرسيدس_اكتروس