ذا جروف العين السخنة The Groove EL Ain ELSokhna

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تفاصيل الإعلان
خدمات منتجع ذا جروف تضم قرية ذا جروف العديد من الخدمات والمميزات ومن أهم المميزات هى تعاقد الشركة المالكة لقرية ذا جروف مع أكبر الفنادق العالمية Hiliton Double Tree5 لتقديم خدمات فندقية فاخرة للملاك وتتمتع قريه ذا جروف بخدمات ترفيهية متكاملة مثل حمامات سباحة وملاعب رياضية لتوفير جميع الأنشطة الرياضية وبحيرات صناعية رائعة و 2 كلوب هاوس وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات وأمن وحراسة 24 ساعة ادفع 10 % و تقسيط حتي 9 سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ذا جروف العين السخنة The Groove EL Ain ELSokhna
التليفون: 01119811423

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العنوان: العين السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/6/2021
رقم الإعلان: 2095797
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العنوان:

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18/5/2021
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- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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18/5/2021
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العنوان:

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16/5/2021
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العنوان:

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16/5/2021
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9/5/2021
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