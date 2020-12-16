ذا جروف العين السخنة The Groove EL Ain ELSokhna

(للبيع)
|للحجز والاستعلام عن الوحدات المتاحة 01119811423 خدمات منتجع ذا جروف تضم قرية ذا جروف العديد من الخدمات والمميزات ومن أهم المميزات هى تعاقد الشركة المالكة لقرية ذا جروف مع أكبر الفنادق العالمية Hiliton Double Tree5 لتقديم خدمات فندقية فاخرة للملاك وتتمتع قريه ذا جروف بخدمات ترفيهية متكاملة مثل حمامات سباحة وملاعب رياضية لتوفير جميع الأنشطة الرياضية وبحيرات صناعية رائعة و 2 كلوب هاوس وجيم وسبا ومطاعم وكافيهات وأمن وحراسة 24 ساعة ادفع 10 % و تقسيط حتي 9 سنوات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|betterhouse
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|القاهرة- العين السخنة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076466
560,000 جنيه
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