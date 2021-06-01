دي باي الساحل الشمالي | D-Bay Tatweer Misr

دي باي الساحل الشمالي تطوير مصر افتتاح المرحلة الاولى شاليهات وفيلات يعد منتجع دى باى بالساحل الشمالى من أجمل المنتجعات السياحية استمتع الان بالمياه الصافية و الرمال الناعمة و شواطئ ممهدة للنزول و جو معتدل قرية دي باي في الساحل الشمالي D bay north coast هو أحدث مشروعات شركة تطوير مصر للتطوير العقاري وذلك بعد النجاح الباهر لقربة فوكا باي الساحل الشمالي للحجز والاستعلام 01119811423