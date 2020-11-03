(للبيع)
|أهلاً بك،، شركه ديكوريشن ارت لمستلزمات الديكور ترحب بكم. يسعدنا التعامل معكم عملاء شركة ديكوريشن ارت تتعامل شركتنا في منتجات الاخشاب الخاصه بالتشطيبات *ارضيات HDF تركي والماني وبولندي وسويسري وصيني *ابواب غرف *ابواب مصفحه *طوب زجاجي *نجيله صناعي *ستائر رول بلاك اوت وصن سكرين وزيبرا ودابل سيستم وستائر راسيه * وورق حائط وبوسترات 3d *وكرانيش فيوتك *شيش حصيره *كبائن شاور *بلاطات 3d *بلاطات سقف م عادل للتواصل يرجي الاتصال او المراسله عن طريق الواتس اب خدمه العملاء 01148649603 المبيعات 010
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عادل مامون
|التليفون:
|01006382209 - 01148649603 - 0155437886 - 01020029344
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|العنوان:
|10زهراء العمرانيه بجوار نزله الطالبيه من دائرى المنيب- العمرانيه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072905
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