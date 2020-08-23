ديكورات وتشطيبات

(للبيع)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mas Egypt
|التليفون:
|01000771008
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|العنوان:
|5 شارع احمد فهيم الحي السابع مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065664
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
2,000 جنيه
1 جنيه
2 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه