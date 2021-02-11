ديكورات وتشطيبات

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تفاصيل الإعلان
شركه العاصمه للديكورات والتشطيبات نسلم ع المفتاح فى اسرع وقت المعاينه مجانا تشطيبات فى القاهره و الجيزه ارجو التواصل على ارقام الشركه 01024738969 01013103716 52 عباس العقاد / مدينه نصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه العاصمه جروب للديكورات والتشطيبات
التليفون: 01024738969

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 52 عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084068
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صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمناسبه اعياد الكريسماس تقدم ماس ايجيبت اقوى عروض التشطيبات 2021 💥خصم 20% علي جميع الباقات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#عيش_حياة_الرفاهية بلمسة من الأناقة - شطب شقتك وأستلمها ع المفتاح وأستمتع بأعلى الخصومات *خصم 20% عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/12/2020
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