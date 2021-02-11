ديكورات وتشطيبات

(فرص)
|شركه العاصمه للديكورات والتشطيبات نسلم ع المفتاح فى اسرع وقت المعاينه مجانا تشطيبات فى القاهره و الجيزه ارجو التواصل على ارقام الشركه 01024738969 01013103716 52 عباس العقاد / مدينه نصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه العاصمه جروب للديكورات والتشطيبات
|التليفون:
|01024738969
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|العنوان:
|52 عباس العقاد مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084068
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