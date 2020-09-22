(للبيع)
|ديكورات مطابخ \ افكار مطابخ \ احدث تصميمات المطابخ احدث تصميمات المطابخ العالميه واجمل الافكار للأستفاده القصوي من المساحه علشان عندنا في سمارت مهندسين متخصصين في تصميم الديكور كل همهم انهم يقدرو يساعدوك/ي في تصميم المنزل بالكامل من مطبخ ل انتريه ل ركنه ل غرف نوم ل وحدات حمام ومكتبات التلفاز والدريسينج روم علشان في الاخر نوصل للمسه جماليه فخورين بيها كلنا سمارت هوم جروب ( احلم وسمارت تحقق ) للاتصال :_ 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|smart home group
|التليفون:
|01095964025
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|العنوان:
|21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076232
15,000 جنيه