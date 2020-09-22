ديكورات مطابخ \ افكار مطابخ \ احدث تصميمات المطابخ احدث تصميمات المطابخ

(للبيع)

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صورة الاعلان: ديكورات مطابخ \ افكار مطابخ \ احدث تصميمات المطابخ احدث تصميمات المطابخ - في القاهرة مصر

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ديكورات مطابخ \ افكار مطابخ \ احدث تصميمات المطابخ احدث تصميمات المطابخ العالميه واجمل الافكار للأستفاده القصوي من المساحه علشان عندنا في سمارت مهندسين متخصصين في تصميم الديكور كل همهم انهم يقدرو يساعدوك/ي في تصميم المنزل بالكامل من مطبخ ل انتريه ل ركنه ل غرف نوم ل وحدات حمام ومكتبات التلفاز والدريسينج روم علشان في الاخر نوصل للمسه جماليه فخورين بيها كلنا سمارت هوم جروب ( احلم وسمارت تحقق ) للاتصال :_ 01143692815-01095964025-01550027087 ارضي :- 33787265 العنوان:- 21 ش اللواء فاروق الصاوي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: smart home group
التليفون: 01095964025

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 21ش اللواء فاروق الصاوي - مساكن الضابط - ومبي - الهرم- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076232
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صورة الاعلان: سفرة + نيش للبيع - في القاهرة مصر

سفرة + نيش للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سفرة + نيش بحالة ممتازة مستعمل تنجيد حديث.
العنوان:

القاهرة - مصر

15,000 جنيه

22/9/2020
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