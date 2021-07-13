دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي) خدمات التأشيرات السياحية / السياحية

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تفاصيل الإعلان
UAE (DUBAI ) VISIT/TOURIST/ BUSINESS VISA 15 Days 30 Days (Single & Multi Entries) 90 Days (Single & Multi Entries) Send Your Scanned Passport Copy‎, Make Payment‎, Get Your Visa In Your Mailbox . Whatsapp: +971 559388099 Email: alnajamvisa@gmail.com www.alnajamvisa.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mohammed
التليفون: 0559388099

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العنوان: - Dubai
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2021
رقم الإعلان: 2099903
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صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من طابق أرضي : مجلس - صال.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من طابق أرضي : مجلس - صال.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزانين - .
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - ميزانين - .
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بيت شعبي | 6 غرف نوم | مجلس خارجي | الشامخة أبوظبي البيت مكون من : 6 غرف نوم - صالة طعام - صا.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي مساحة الأرض السكنية : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 278.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي مساحة الأرض السكنية : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 278.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي مجمع فيلتين تجاري كل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين تجاري | كل فيلا 5 عرف ماستر | المرور أبوظبي مجمع فيلتين تجاري كل فيلا مكونة من : .
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 24 أستوديو | المناصير أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 أستوديو | المناصير أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 أستوديو | المناصير أبوظبي مجمع 3 فلل في المناصير كل فيلا مقسمة إلى : 8 أستودي.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 24 أستوديو | المناصير أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 أستوديو | المناصير أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | 24 أستوديو | المناصير أبوظبي مجمع 3 فلل في المناصير كل فيلا مقسمة إلى : 8 أستودي.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي فيلا للبيع مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلسين - ص.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف ماستر | مجلسين | مدينة خليفة أبوظبي فيلا للبيع مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلسين - ص.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .بناية | 7 طوابق | 28 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع .بناية | 7 طوابق | 28 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع .بناية | 7 طوابق | 28 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي البناية تقع على شارع رئيسي مكونة من : 3 با.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
صورة الاعلان: للبيع .بناية | 7 طوابق | 28 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي

للبيع .بناية | 7 طوابق | 28 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع .بناية | 7 طوابق | 28 شقة | المصفح الشعبية أبوظبي البناية تقع على شارع رئيسي مكونة من : 3 با.
القسم: 

اتصل

13/7/2021
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