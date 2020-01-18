(للبيع)
|دور كامل للبيع 250م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر للبيع خلف مشروع طيبة جاردنز والريهام عمارات كايرو جاردنز مساحة الدور بالكامل 250 متر عبارة عن شقتين يمكن ضمهم اول بلكونة استلام فورى نصف تشطيب عبارة عن / 6 غرف نوم + 4 حمام + 2 ريسبشن + 2 مطبخ حصة فى الجراج مطلوب 1,500,000 الف جنيه للمعاينة والتفاصيل / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|b
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- n
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049459
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