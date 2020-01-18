دور كامل للبيع 250م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر للبيع خلف مشروع طيبة جاردنز والريهام عمارات كايرو جاردنز مساحة الدور بالكامل 250 متر عبارة عن شقتين يمكن ضمهم اول بلكونة استلام فورى نصف تشطيب عبارة عن / 6 غرف نوم + 4 حمام + 2 ريسبشن + 2 مطبخ حصة فى الجراج مطلوب 1,500,000 الف جنيه للمعاينة والتفاصيل / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى