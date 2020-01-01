دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة

ماتدورش ع الاستثمار وتعالى امتلك شاليهك عندنا فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من حمامات سباحة واكوا بارك ومرسى اليخوت ومطاعموملاعب كل ده واكتر باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و استثمر وامتلك عندنا فى السخنة