دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|ماتدورش ع الاستثمار وتعالى امتلك شاليهك عندنا فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من حمامات سباحة واكوا بارك ومرسى اليخوت ومطاعموملاعب كل ده واكتر باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و استثمر وامتلك عندنا فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047313
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