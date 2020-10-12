دورة دعم الخريجين

(فرص)
|للخريجين د. كريشنا كرشان للتدريب والإستشارات يقدم : 💥 دورات دعم الخريجين 💥 جيناكم بدورات تدريبية مخفضة اربعة دورات مهمة لأي خريج بيحتاجها وشهادتا مطلوبة لكل وظيفة انت عايز تقدم ليها 📍نحن معك للتميز والنجاح📍 الدورات : 🎀 ادارة الموارد البشرية. 🎀 ادارة المكاتب التنفيذية. 🎀 حاسوب وتقنية المعلومات. 🎀 المحاسبة الالكترونية. 😇 يحصل المتدرب على شهادة عالمية معتمده 😇 سارع بالتسجيل الآن المقاعد محدودة للاستفسار اتصال او واتس 0909620330 للتسجيل عبر الرابط 👇
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eitharsaif
|التليفون:
|0909620330
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|العنوان:
|العمارات شارع 49- العمارات
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072091
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3,550 جنيه
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