دورة دعم الخريجين

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السودان (الخرطوم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للخريجين د. كريشنا كرشان للتدريب والإستشارات يقدم : 💥 دورات دعم الخريجين 💥 جيناكم بدورات تدريبية مخفضة اربعة دورات مهمة لأي خريج بيحتاجها وشهادتا مطلوبة لكل وظيفة انت عايز تقدم ليها 📍نحن معك للتميز والنجاح📍 الدورات : 🎀 ادارة الموارد البشرية. 🎀 ادارة المكاتب التنفيذية. 🎀 حاسوب وتقنية المعلومات. 🎀 المحاسبة الالكترونية. 😇 يحصل المتدرب على شهادة عالمية معتمده 😇 سارع بالتسجيل الآن المقاعد محدودة للاستفسار اتصال او واتس 0909620330 للتسجيل عبر الرابط 👇
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eitharsaif
التليفون: 0909620330

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العنوان: العمارات شارع 49- العمارات
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/11/2020
رقم الإعلان: 2072091
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