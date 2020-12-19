دورة تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت

(فرص)
|#كورس تصميم وبرمجة المواقع😍😍😍 #كريشه كرشان للتدريب والاستشارات يقدم : #موضوع او الغرض من الكورس #دورة تصميم وبرمجة مواقع الانترانت #هل تحب تعلم برمجة وتصميم المواقع الالكترونية ؟ #هل تحتاج الى دروس مبسطة وسهلة الفهم ؟ ما عليكم الا التسجيل في #دورة تصميم وبرمجة مواقع الانترنت" عن طريق الرابط المرفق #تصميم وبرمجة مواقع الانترنت ( مبتدئ) #محاور الدورة : - هيكلية مواقع الانترنت HTML - كيفية بناء صفحات الويب - Tags - Attributes - التخصيص والتنسيق ضمن CSS - Responsive Dedign -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eitharsaif
|التليفون:
|0909620330
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|العنوان:
|العمارات شارع 37- الخرطوم
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076699
10,500 جنيه
5,500 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه