دورة تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت

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تفاصيل الإعلان
#كورس تصميم وبرمجة المواقع😍😍😍 #كريشه كرشان للتدريب والاستشارات يقدم : #موضوع او الغرض من الكورس #دورة تصميم وبرمجة مواقع الانترانت #هل تحب تعلم برمجة وتصميم المواقع الالكترونية ؟ #هل تحتاج الى دروس مبسطة وسهلة الفهم ؟ ما عليكم الا التسجيل في #دورة تصميم وبرمجة مواقع الانترنت" عن طريق الرابط المرفق #تصميم وبرمجة مواقع الانترنت ( مبتدئ) #محاور الدورة : - هيكلية مواقع الانترنت HTML - كيفية بناء صفحات الويب - Tags - Attributes - التخصيص والتنسيق ضمن CSS - Responsive Dedign -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eitharsaif
التليفون: 0909620330

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العمارات شارع 37- الخرطوم
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076699
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