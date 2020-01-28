دورة تدريب للسيدات

(للبيع)
|ستقام بمشيئة الله دورة التميز الإداري لمدة ٣ أيام ✨ للمدربة/ ميعاد الرميزان ((للسيدات فقط )) مميزات الدورة 💥 شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تدريبية ⏳ يوم الأثنين 10-12 فبراير 2020 الموافق 16-18 جمادى الثاني 1441 من الساعة ٤:٣٠ - ٨:٣٠ 🕰 محاور الدورة : 🎯 • مفهوم الإدارة . • الفرق بين القيادة والإدارة . • مفاتيح النجاح الإداري العشرة. • مفهوم وأهمية التميز الإداري. • مجالات التميز الإداري. • مهارات التميز الإداري. • استراتيجيات التأثير ورفع الأداء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مركز الفكرة المضيئة للتدريب
|التليفون:
|0550848288
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|العنوان:
|شارع عرفات- جدة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|330 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050746
1,000 ريال
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