دورة تدريب للسيدات

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تفاصيل الإعلان
ستقام بمشيئة الله دورة التميز الإداري لمدة ٣ أيام ✨ ‏للمدربة/ ميعاد الرميزان ((للسيدات فقط )) ‏مميزات الدورة 💥 شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تدريبية ‏⏳ يوم الأثنين 10-12 فبراير 2020 الموافق 16-18 جمادى الثاني 1441 ‏ من الساعة ٤:٣٠ - ٨:٣٠ 🕰 ‏محاور الدورة : 🎯 • مفهوم الإدارة . • الفرق بين القيادة والإدارة . • مفاتيح النجاح الإداري العشرة. • مفهوم وأهمية التميز الإداري. • مجالات التميز الإداري. • مهارات التميز الإداري. • استراتيجيات التأثير ورفع الأداء
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مركز الفكرة المضيئة للتدريب
التليفون: 0550848288

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العنوان: شارع عرفات- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 330 ريال
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050746
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دورة تدريب للسيدات

(للبيع)

- في مكة السعودية

خطوة بخطوة لاحتراف التدريب مع المدربة نورة قاسم 30 ساعه تدريبيه لمده 5 أيام للتواصل 0550848288.
العنوان:

مكة - السعودية

1,000 ريال

28/1/2020
صورة الاعلان: دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء - في مكة السعودية

دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء

(للبيع)

- في مكة السعودية

دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء الأن في المدينة المنورة .
العنوان:

مكة - السعودية

اتصل

20/1/2020
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