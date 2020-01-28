دورة تدريب للسيدات

ستقام بمشيئة الله دورة التميز الإداري لمدة ٣ أيام ✨ ‏للمدربة/ ميعاد الرميزان ((للسيدات فقط )) ‏مميزات الدورة 💥 شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مذكرة تدريبية ‏⏳ يوم الأثنين 10-12 فبراير 2020 الموافق 16-18 جمادى الثاني 1441 ‏ من الساعة ٤:٣٠ - ٨:٣٠ 🕰 ‏محاور الدورة : 🎯 • مفهوم الإدارة . • الفرق بين القيادة والإدارة . • مفاتيح النجاح الإداري العشرة. • مفهوم وأهمية التميز الإداري. • مجالات التميز الإداري. • مهارات التميز الإداري. • استراتيجيات التأثير ورفع الأداء