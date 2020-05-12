دورة تدريبية متميزة في اللغة الإنجليزية أون لاين - 12 مستوى

(للبيع)
|يقدم موقع المدرسة دوت كوم / دورة تدريبية متكاملة في اللغة الإنجليزية مكونة من 12 مستوى للوصول إلى الاحتراف في اللغة الانجليزية. لدينا مجموعة من المدربين الأكفاء القادرين على تحديد مستواك بدقة في اللغة ثم البدء معك بشكل تدريجي حتى الاحتراف. يمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل في حالة تواصلك معنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|راشد خلفان
|التليفون:
|+971 50 995 9271
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|العنوان:
|واحة دبي للسليكون، الإمارات العربية المتحدة- واحة دبي السيليكون
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059354
800 درهم