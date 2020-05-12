دورة تدريبية متكاملة في اللغة الفرنسية - 12 مستوى

يقدم موقع المدرسة دوت كوم / دورة تدريبية متكاملة ومكثفة في اللغة الفرنسية مكونة من 12 مستوى للوصول إلى الاحتراف في اللغة الفرنسية. لدينا مجموعة من المدربين الأكفاء القادرين على تحديد مستواك بدقة في اللغة ثم البدء معك بشكل تدريجي حتى الاحتراف. بعد أن يتم تحديد المستوى يتم تسعير الكورس الخاص بك بسعر اقل من 800 درهم في حالة إذا كنت في المستوى الخامس على سبيل المثال. تعرف اكثر عن المزيد من المعلومات عن طريق التواصل معنا