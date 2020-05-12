دورة تدريبية متكاملة في اللغة الفرنسية - 12 مستوى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
يقدم موقع المدرسة دوت كوم / دورة تدريبية متكاملة ومكثفة في اللغة الفرنسية مكونة من 12 مستوى للوصول إلى الاحتراف في اللغة الفرنسية. لدينا مجموعة من المدربين الأكفاء القادرين على تحديد مستواك بدقة في اللغة ثم البدء معك بشكل تدريجي حتى الاحتراف. بعد أن يتم تحديد المستوى يتم تسعير الكورس الخاص بك بسعر اقل من 800 درهم في حالة إذا كنت في المستوى الخامس على سبيل المثال. تعرف اكثر عن المزيد من المعلومات عن طريق التواصل معنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: راشد خلفان
التليفون: +971 50 995 9271

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - واحة دبي السيليكون
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 درهم
تاريخ الإعلان: 12/5/2020
رقم الإعلان: 2059357
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السعر
تاريخ الإعلان
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للبيع.أرض سكنية شارع في منطقة النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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12/5/2020
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للبيع.أرض سكنية شارع في منطقة النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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12/5/2020
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12/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي

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للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي هذا البيت الشعبي مكون من : 5 غرف نوم - صالتين - مطبخ -.
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12/5/2020
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للبيع.مجمع 5 فلل على شارع رئيسي في مدينة شخبوط أبوظبي

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12/5/2020
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل على زاوية فى مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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(للبيع)

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دورة تدريبية متميزة في اللغة الإنجليزية أون لاين - 12 مستوى

(للبيع)

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دبي - الإمارات

800 درهم

12/5/2020
صورة الاعلان: دورة تدريبية متكاملة في اللغة العربية أون لاين - 12 مستوى

دورة تدريبية متكاملة في اللغة العربية أون لاين - 12 مستوى

(للبيع)

نقدم في منصة المدرسة دوت كوم / دورة متميزة في اللغة العربية مكونة من 12 مستوى تدريبي حتى يتم الوصول .
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12/5/2020
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11/5/2020
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(للبيع)

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للبيع.أرض سكنية تصريح بناء 25 طابق في جزيرة الريم أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض السكنية : 50,048 قدم .
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11/5/2020
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