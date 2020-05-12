دورة تدريبية متكاملة في اللغة العربية أون لاين - 12 مستوى

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (دبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
نقدم في منصة المدرسة دوت كوم / دورة متميزة في اللغة العربية مكونة من 12 مستوى تدريبي حتى يتم الوصول للاحتراف والنطق باللغة العربية بطلاقة لجميع من يرغب في تحسين لغته العربية من الصفر. يوجد مدربين مؤهلين لتقديم مادة علمية فريدة تستطيع من خلالها اتقان اللغة بشكل ممتاز. يمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل في حالة تواصلك معنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: راشد خلفان
التليفون: +971 50 995 9271

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - واحة دبي السيليكون
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 800 درهم
تاريخ الإعلان: 12/5/2020
رقم الإعلان: 2059356
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دورة تدريبية متميزة في اللغة الإنجليزية أون لاين - 12 مستوى - في دبي الإمارات

دورة تدريبية متميزة في اللغة الإنجليزية أون لاين - 12 مستوى

(للبيع)

- في دبي الإمارات

يقدم موقع المدرسة دوت كوم / دورة تدريبية متكاملة في اللغة الإنجليزية مكونة من 12 مستوى للوصول إلى ال.
العنوان:

دبي - الإمارات

800 درهم

12/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager