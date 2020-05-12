دورة تدريبية متكاملة في اللغة العربية أون لاين - 12 مستوى

(للبيع)
|نقدم في منصة المدرسة دوت كوم / دورة متميزة في اللغة العربية مكونة من 12 مستوى تدريبي حتى يتم الوصول للاحتراف والنطق باللغة العربية بطلاقة لجميع من يرغب في تحسين لغته العربية من الصفر. يوجد مدربين مؤهلين لتقديم مادة علمية فريدة تستطيع من خلالها اتقان اللغة بشكل ممتاز. يمكنك التعرف على المزيد من التفاصيل في حالة تواصلك معنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|راشد خلفان
|التليفون:
|+971 50 995 9271
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|العنوان:
|- واحة دبي السيليكون
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059356
800 درهم