دورة تحدي الإنجليزي

(فرص)
|#عايز تسلقف شويه وتظبط الإنجليزي بتاعك الموضوع ايزي يا عزيزي نحن بنظبطك يا مان 😍 #بس انت عندك استعداد تتحدي نفسك ؟؟ وتجازف زمن الكورس؟؟ .ضاااغط شديد #الحنك لكل الناس الزهجت وتعبت من كورسات ومستويات الإنجليزي الماعندها طعم دي وحتي إذا راسك فاضي؟! نفسك تتكلم الإنجليزية؟! تقوي أساسيات الانجليزي ؟ وتطور لغتك وثقافتك البوست دا عشانك انت . 🖤 #تحدي اللغة الإنجليزية الرهيبة 😎😎 اللي بتشمل المهارات الاربعة. وبتدور في المحاور دي : مهارة الاستماع، مهارة التحدث، مهارة الكتابة، مها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eitharsaif
|التليفون:
|0909620330
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|العنوان:
|العمارات شارع 37- الخرطوم
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076698
10,500 جنيه
5,500 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه
5,000 جنيه