دورة تحدي الإنجليزي

#عايز تسلقف شويه وتظبط الإنجليزي بتاعك الموضوع ايزي يا عزيزي نحن بنظبطك يا مان 😍 #بس انت عندك استعداد تتحدي نفسك ؟؟ وتجازف زمن الكورس؟؟ .ضاااغط شديد #الحنك لكل الناس الزهجت وتعبت من كورسات ومستويات الإنجليزي الماعندها طعم دي وحتي إذا راسك فاضي؟! نفسك تتكلم الإنجليزية؟! تقوي أساسيات الانجليزي ؟ وتطور لغتك وثقافتك البوست دا عشانك انت . 🖤 #تحدي اللغة الإنجليزية الرهيبة 😎😎 اللي بتشمل المهارات الاربعة. وبتدور في المحاور دي : مهارة الاستماع، مهارة التحدث، مهارة الكتابة، مها