دورة تحدي الإنجليزي

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السودان (الخرطوم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#عايز تسلقف شويه وتظبط الإنجليزي بتاعك الموضوع ايزي يا عزيزي نحن بنظبطك يا مان 😍 #بس انت عندك استعداد تتحدي نفسك ؟؟ وتجازف زمن الكورس؟؟ .ضاااغط شديد #الحنك لكل الناس الزهجت وتعبت من كورسات ومستويات الإنجليزي الماعندها طعم دي وحتي إذا راسك فاضي؟! نفسك تتكلم الإنجليزية؟! تقوي أساسيات الانجليزي ؟ وتطور لغتك وثقافتك البوست دا عشانك انت . 🖤 #تحدي اللغة الإنجليزية الرهيبة 😎😎 اللي بتشمل المهارات الاربعة. وبتدور في المحاور دي : مهارة الاستماع، مهارة التحدث، مهارة الكتابة، مها
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eitharsaif
التليفون: 0909620330

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العمارات شارع 37- الخرطوم
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076698
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