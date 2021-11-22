دورة الخط العربي للأطفال من أكاديمية أجادة للتدريب بالسعودية

(فرص)
|كن خطاط محترف وابدأ أول خطوة معنا . حضوريا دورة الخط العربي للاطفال بتنظيم أكاديمية إجادة للتدريب والتطوير وقيادة مدرب الخط العربي الأستاذ محمد الشهابي الرياض وقيادة الأستاذ طاهر فاروق جدة يوم الاحد الاثنين الثلاثاء ٢٨-٢٩-٣٠ نوفمبر من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة مساءً. علما بأن الدورة مخصصة للاعمار من 9 إلى 14 سنة. رسوم الدورة ٣٣٠ ريال فقط. محاور الدورة: ١. كتابة الأحرف الهجائية مستقله ٢. كتابة الأحرف الهجائية مركبة ٣.كتابة جمل مفيدة بخط النسخ ٤.تطببقات بأستخدام قواعد الخط الع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|0122765880
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|العنوان:
|اسكندرية- الاسكندرية
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112334
640,000 درهم
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