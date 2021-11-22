دورة الخط العربي للأطفال من أكاديمية أجادة للتدريب بالسعودية

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صورة الاعلان: دورة الخط العربي للأطفال من أكاديمية أجادة للتدريب بالسعودية - في الشارقة الإمارات

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كن خطاط محترف وابدأ أول خطوة معنا . حضوريا دورة الخط العربي للاطفال بتنظيم أكاديمية إجادة للتدريب والتطوير وقيادة مدرب الخط العربي الأستاذ محمد الشهابي الرياض وقيادة الأستاذ طاهر فاروق جدة يوم الاحد الاثنين الثلاثاء ٢٨-٢٩-٣٠ نوفمبر من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة مساءً. علما بأن الدورة مخصصة للاعمار من 9 إلى 14 سنة. رسوم الدورة ٣٣٠ ريال فقط. محاور الدورة: ١. كتابة الأحرف الهجائية مستقله ٢. كتابة الأحرف الهجائية مركبة ٣.كتابة جمل مفيدة بخط النسخ ٤.تطببقات بأستخدام قواعد الخط الع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 0122765880

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العنوان: اسكندرية- الاسكندرية
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112334
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للبيع في السيلكون 2 غرفة وصالة مفروش جاهز ب640 الف

شقق للبيع في السيلكون 2 غرفة وصالة مفروش جاهز ب640 الف

(للبيع)

شقق للبيع في السيلكون 2 غرفة وصالة مفروش جاهز ب640 الف.
العنوان:

دبي - الإمارات
القسم: 

640,000 درهم

22/11/2021
صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط مدخل خاص تتكون من مجلس وصاله وخمس غرف نوم وم

للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط مدخل خاص تتكون من مجلس وصاله وخمس غرف نوم وم

(للإيجار)

للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط مدخل خاص تتكون من مجلس وصاله وخمس غرف نوم ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغر.
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: فيلا للايجار فى مدينة الرحبة تتكون من عدد ٢ مجلس مع مغاسل وغرفة خادمة ومطبخ

فيلا للايجار فى مدينة الرحبة تتكون من عدد ٢ مجلس مع مغاسل وغرفة خادمة ومطبخ

(للإيجار)

فيلا للايجار فى مدينة الرحبة تتكون من عدد ٢ مجلس مع مغاسل وغرفة خادمة ومطبخ وعدد 4غرف ماستر مط.
القسم: 

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يتكون المجمع من 4 فلل : الفيلا الرئيسية مكونة من: (جنا.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 4 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يتكون المجمع من 4 فلل : الفيلا الرئيسية مكونة من: (جنا.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي

للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي الفيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالة - مط.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي

للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع. فيلا 6 غرف نوم ماستر | المرور أبوظبي الفيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - صالة - مط.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع المجمع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من :.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يقع المجمع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من :.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملا.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملا.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي

للبيع.فيلا 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي فيلا مكونة من : 20 أستوديو عائد استثماري كبير كود رقم : .
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي

للبيع.فيلا 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 20 استوديو | شارع الكترا أبوظبي فيلا مكونة من : 20 أستوديو عائد استثماري كبير كود رقم : .
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: فيلا سكنية منطقة الرياض للايجار تتكون من الدور الأرضي مجلس كبير وغرفة طعام

فيلا سكنية منطقة الرياض للايجار تتكون من الدور الأرضي مجلس كبير وغرفة طعام

(للإيجار)

فيلا سكنية منطقة الرياض للايجار تتكون من الدور الأرضي مجلس كبير وغرفة طعام +غرفه ماستر +صاله كبيره+م.
القسم: 

اتصل

21/11/2021
صورة الاعلان: للبيع. بناية سكنية | 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي

للبيع. بناية سكنية | 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي

(للبيع)

للبيع. بناية سكنية | 5 طوابق | الريف داون تاون أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق تحتوي .
القسم: 

اتصل

21/11/2021
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