دورة الخط العربي للأطفال من أكاديمية أجادة للتدريب بالسعودية

كن خطاط محترف وابدأ أول خطوة معنا . حضوريا دورة الخط العربي للاطفال بتنظيم أكاديمية إجادة للتدريب والتطوير وقيادة مدرب الخط العربي الأستاذ محمد الشهابي الرياض وقيادة الأستاذ طاهر فاروق جدة يوم الاحد الاثنين الثلاثاء ٢٨-٢٩-٣٠ نوفمبر من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة مساءً. علما بأن الدورة مخصصة للاعمار من 9 إلى 14 سنة. رسوم الدورة ٣٣٠ ريال فقط. محاور الدورة: ١. كتابة الأحرف الهجائية مستقله ٢. كتابة الأحرف الهجائية مركبة ٣.كتابة جمل مفيدة بخط النسخ ٤.تطببقات بأستخدام قواعد الخط الع