دورة التسويق الإلكتروني

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السودان (الشمالية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
#عايز شهاده عالمية وتدريب بمستوى عالمي تشغلك وظيفة ظابطه داخل السودان أو خارج السودان؟ 😍 #عايز تتعلم التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى؟ 😉 #عايز تعمل موقع أو متجر إلكتروني تروج بيه؟ 🤩 عايز تكون محترف بالتسويق وتحقق دخل كويس؟ 😎 #عملنا الكورس دا ليك انت تحديدا 🥳🥳 واسأل مجرب قدامك 🎊كريشنا كرشان كونسلتنت الهنديه🎊 وبالتنسيق مع مهارات قوقل ومايكروسوفت أكاديمي يقدم: 💥💥💥 *دورة التسويق الإلكتروني* وتشمل: ♦️صناعة المحتوى (إعلان ، بوست ، فيديو ، تدوينة ، حملة ترويجية). ♦️التسويق عبر الإيميل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eitharsaif
التليفون: 0909620330

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العمارات شارع 37- الخرطوم
الشمالية -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/12/2020
رقم الإعلان: 2076700
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دورة تحدي الإنجليزي

دورة تحدي الإنجليزي

(فرص)

#عايز تسلقف شويه وتظبط الإنجليزي بتاعك الموضوع ايزي يا عزيزي نحن بنظبطك يا مان 😍 #بس انت عند.
العنوان:

الخرطوم - السودان

10,500 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: دورة تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت

دورة تصميم وبرمجة مواقع الإنترنت

(فرص)

#كورس تصميم وبرمجة المواقع😍😍😍 #كريشه كرشان للتدريب والاستشارات يقدم : #موضو.
العنوان:

الخرطوم - السودان

10,500 جنيه

19/12/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني الأونلاين

دورة التسويق الإلكتروني الأونلاين

(فرص)

#عايز شهاده عالمية وتدريب بمستوى عالمي تشغلك وظيفة ظابطه داخل السودان أو خارج السودان؟ 😍 #عا.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,500 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني

دورة التسويق الإلكتروني

(فرص)

لو مهتم _تطور _قدراتك وتلتحق_ بسوق العمل 👀 عندنا ليكم دورة احترافية جدا 🔥🔥&#.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني

دورة التسويق الإلكتروني

(فرص)

#هل تعتقد أنك تمتلك المهارات الكافية لعمل حملة تسويق الكترونية ناجحة ؟؟؟ #وهل تعلم أنه يمكنك أن تري.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: دورة دعم الخريجين

دورة دعم الخريجين

(فرص)

للخريجين د. كريشنا كرشان للتدريب والإستشارات يقدم : 💥 دورات دعم الخريجين 💥 جيناكم ب.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

11/11/2020
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صورة الاعلان: طلب وظيفة

طلب وظيفة

(طلب عمل)

ابحث عن عمل اقلاه سائق خاص لدى اسرة مقتدرة توفر المرتب المناسب او سفارة او قنصلية او الاتحاد الاوروب.
العنوان:

الخرطوم - السودان
القسم: 

اتصل

12/10/2020
صورة الاعلان: طلب وظيفة

طلب وظيفة

(طلب عمل)

ابحث عن اي وظيفة في سفارة او قنصلية او الاتحاد الاوروبي احمل رخصة قيادة سودانية اماراتية سعودية امتل.
العنوان:

الخرطوم - السودان
القسم: 

اتصل

12/10/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الكتروني digital marketing

دورة التسويق الكتروني digital marketing

(فرص)

د. كريشه كرشان للتدريب والإستشارات بالتعاون مع خبراء العرب و الجامعة المفتوحة بالإضافة لقوقل مهارات .
العنوان:

الخرطوم - السودان

3,550 جنيه

24/9/2020
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