(فرص)
|لو مهتم _تطور _قدراتك وتلتحق_ بسوق العمل 👀 عندنا ليكم دورة احترافية جدا 🔥🔥🔥 #دورة التسويق الإلكتروني 🔥🔥🔥 #كلية تكنولوجيا المعلومات الجامعة الأمريكية #الجامعة الأهلية الكلية العالمية للتكنولوجيا يقدم😎😎 🔥🔥#د.كريشنا كرشان بالتعاون مع اكسنلس للإستشارات بدبي دورة التسويق والتجارة الإلكترونية والربح من خلال الانترنت😍 🧊#دورة للناس الراقيه للناس البتحسبها صح 👌🏻😉 🟪#ناس وعايه وبتعرف تعمل شنو😎 🧊#للناس العايزة تعمل متجر و للناس العايز تشتغل اونلاين😍 🟪#للناس عايز تربح من الانترنت 😍 🧊#د
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eitharsaif
|التليفون:
|0909620330
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|العنوان:
|العمارات شارع 49- الخرطوم
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074067
5,000 جنيه
5,000 جنيه