دورة التسويق الإلكتروني

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تفاصيل الإعلان
لو مهتم _تطور _قدراتك وتلتحق_ بسوق العمل 👀 عندنا ليكم دورة احترافية جدا 🔥🔥🔥 #دورة التسويق الإلكتروني 🔥🔥🔥 #كلية تكنولوجيا المعلومات الجامعة الأمريكية #الجامعة الأهلية الكلية العالمية للتكنولوجيا يقدم😎😎 🔥🔥#د.كريشنا كرشان بالتعاون مع اكسنلس للإستشارات بدبي دورة التسويق والتجارة الإلكترونية والربح من خلال الانترنت😍 🧊#دورة للناس الراقيه للناس البتحسبها صح 👌🏻😉 🟪#ناس وعايه وبتعرف تعمل شنو😎 🧊#للناس العايزة تعمل متجر و للناس العايز تشتغل اونلاين😍 🟪#للناس عايز تربح من الانترنت 😍 🧊#د
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eitharsaif
التليفون: 0909620330

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العمارات شارع 49- الخرطوم
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074067
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صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني - في الخرطوم السودان

دورة التسويق الإلكتروني

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#هل تعتقد أنك تمتلك المهارات الكافية لعمل حملة تسويق الكترونية ناجحة ؟؟؟ #وهل تعلم أنه يمكنك أن تري.
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صورة الاعلان: دورة دعم الخريجين - في الخرطوم السودان

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