#هل تعتقد أنك تمتلك المهارات الكافية لعمل حملة تسويق الكترونية ناجحة ؟؟؟ #وهل تعلم أنه يمكنك أن تري العالم مهاراتك بالمشاركة في هذه الدورة التي يقوم بها المدرب : ( د.كريشنا كرشان ) وهي دورة ( التسويق الإلكتروني) #ابدأ عملك وعزز نشاطك من خلال الإنترنت. #حقق مكاسب أكثر وتواصل مع عالمك بشكل أوسع. #يحصل المتدرب بعد الإنتهاء من الدورة على شهادة معتمدة من دبي ومن خلال ذلك يمكن العمل في وظيفة مرتبطة بمجال التسويق الإلكتروني وبمرتبات مرتفعه. # الموقع: المقرن #الأولية لمن يسجل اولا.