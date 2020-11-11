(فرص)
|#هل تعتقد أنك تمتلك المهارات الكافية لعمل حملة تسويق الكترونية ناجحة ؟؟؟ #وهل تعلم أنه يمكنك أن تري العالم مهاراتك بالمشاركة في هذه الدورة التي يقوم بها المدرب : ( د.كريشنا كرشان ) وهي دورة ( التسويق الإلكتروني) #ابدأ عملك وعزز نشاطك من خلال الإنترنت. #حقق مكاسب أكثر وتواصل مع عالمك بشكل أوسع. #يحصل المتدرب بعد الإنتهاء من الدورة على شهادة معتمدة من دبي ومن خلال ذلك يمكن العمل في وظيفة مرتبطة بمجال التسويق الإلكتروني وبمرتبات مرتفعه. # الموقع: المقرن #الأولية لمن يسجل اولا.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|eitharsaif
|التليفون:
|0909620330
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|العنوان:
|العمارات شارع 49- الخرطوم
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073754
5,000 جنيه