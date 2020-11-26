دورة التسويق الإلكتروني الأونلاين

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السودان (الخرطوم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني الأونلاين - في الخرطوم السودان

إضغط على الصورة لتكبيرها

#عايز شهاده عالمية وتدريب بمستوى عالمي تشغلك وظيفة ظابطه داخل السودان أو خارج السودان؟ 😍 #عايز تتعلم التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى؟ 😉 #عايز تعمل موقع أو متجر إلكتروني تروج بيه؟ 🤩 عايز تكون محترف بالتسويق وتحقق دخل كويس؟ 😎 #عملنا الكورس دا ليك انت تحديدا 🥳🥳 واسأل مجرب قدامك 🎊كريشنا كرشان كونسلتنت الهنديه🎊 وبالتنسيق مع مهارات قوقل ومايكروسوفت أكاديمي يقدم: 💥💥💥 *دورة التسويق الإلكتروني وتشمل: ♦️صناعة المحتوى (إعلان ، بوست ، فيديو ، تدوينة ، حملة ترويجية). ♦️التسويق عبر الإيميل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: eitharsaif
التليفون: 0909620330

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العمارات شارع 37- الخرطوم
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076199
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني - في الخرطوم السودان

دورة التسويق الإلكتروني

(فرص)

- في الخرطوم السودان

لو مهتم _تطور _قدراتك وتلتحق_ بسوق العمل 👀 عندنا ليكم دورة احترافية جدا 🔥🔥&#.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: دورة التسويق الإلكتروني - في الخرطوم السودان

دورة التسويق الإلكتروني

(فرص)

- في الخرطوم السودان

#هل تعتقد أنك تمتلك المهارات الكافية لعمل حملة تسويق الكترونية ناجحة ؟؟؟ #وهل تعلم أنه يمكنك أن تري.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

23/11/2020
صورة الاعلان: دورة دعم الخريجين - في الخرطوم السودان

دورة دعم الخريجين

(فرص)

- في الخرطوم السودان

للخريجين د. كريشنا كرشان للتدريب والإستشارات يقدم : 💥 دورات دعم الخريجين 💥 جيناكم ب.
العنوان:

الخرطوم - السودان

5,000 جنيه

11/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager