دورة التسويق الإلكتروني الأونلاين

#عايز شهاده عالمية وتدريب بمستوى عالمي تشغلك وظيفة ظابطه داخل السودان أو خارج السودان؟ 😍 #عايز تتعلم التسويق الإلكتروني وصناعة المحتوى؟ 😉 #عايز تعمل موقع أو متجر إلكتروني تروج بيه؟ 🤩 عايز تكون محترف بالتسويق وتحقق دخل كويس؟ 😎 #عملنا الكورس دا ليك انت تحديدا 🥳🥳 واسأل مجرب قدامك 🎊كريشنا كرشان كونسلتنت الهنديه🎊 وبالتنسيق مع مهارات قوقل ومايكروسوفت أكاديمي يقدم: 💥💥💥 *دورة التسويق الإلكتروني وتشمل: ♦️صناعة المحتوى (إعلان ، بوست ، فيديو ، تدوينة ، حملة ترويجية). ♦️التسويق عبر الإيميل