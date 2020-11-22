دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

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صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

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دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مجال قطاع الاعمال والشركات وخاصة فى مجال أنظمة تحديد ساعات الحضور والانصراف للعمال والموظفين ونتيجة لتعامل شركتنا شركة رويال لانظمة المراقبة والانذار فى هذا المجال لعديد من السنوات فى مختلف المصانع والشركات والمكاتب فقد قررنا أقامة دورات تدريب بواسطة صفوة من أكبر المهندسين فى هذا المجال وذلك لما شهدته فى الفترة السابقة من عدم وجود المعلومات والخبرة الكافية فى التعامل مع هذه الاجهزة وبرامج ادارتها
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073471
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كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP PIR عالية الجودة

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22/11/2020
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22/11/2020
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ماكينة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

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22/11/2020
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22/11/2020
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صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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22/11/2020
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22/11/2020
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22/11/2020
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22/11/2020
صورة الاعلان: جهاز الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000 - في الإسكندرية مصر

جهاز الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

22/11/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة كشف عن المتفجرات اسفل السيارات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام مرآة كشف عن المتفجرات اسفل السيارات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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اتصل

22/11/2020
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10 جنيه

22/11/2020
صورة الاعلان: حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable - في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس دخان الحريق انتاج انجليزى معتمد Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

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10 جنيه

22/11/2020
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21/11/2020
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