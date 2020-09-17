دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مجال قطاع الاعمال والشركات وخاصة فى مجال أنظمة تحديد ساعات الحضور والانصراف للعمال والموظفين ونتيجة لتعامل شركتنا شركة رويال لانظمة المراقبة والانذار فى هذا المجال لعديد من السنوات فى مختلف المصانع والشركات والمكاتب فقد قررنا أقامة دورات تدريب بواسطة صفوة من أكبر المهندسين فى هذا المجال وذلك لما شهدته فى الفترة السابقة من عدم وجود المعلومات والخبرة الكافية فى التعامل مع هذه الاجهزة وبرامج ادارتها
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072826
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دورة صيانة التلفزيون الشاملة للمبتدئين

(فرص)

- في الإسكندرية مصر

مفيش شغل والدنيا نايمه والحال مش ماشي؟ الكورونا اثرت علي مجال شغلك؟ موظف وعاوز تزود دخلك؟ طالب وعاوز.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

17/9/2020
صورة الاعلان: دورة صيانة التلفزيون الشاملة - في الإسكندرية مصر

دورة صيانة التلفزيون الشاملة

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

موظف وعاوز تزود دخلك.؟ طالب وعاوز مصدر للدخل.؟ فني وعاوز تزود خبراتك. بدور على شغل ومش لاقي ؟ .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/9/2020
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