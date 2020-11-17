دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

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صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

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دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مجال قطاع الاعمال والشركات وخاصة فى مجال أنظمة تحديد ساعات الحضور والانصراف للعمال والموظفين ونتيجة لتعامل شركتنا شركة رويال لانظمة المراقبة والانذار فى هذا المجال لعديد من السنوات فى مختلف المصانع والشركات والمكاتب فقد قررنا أقامة دورات تدريب بواسطة صفوة من أكبر المهندسين فى هذا المجال وذلك لما شهدته فى الفترة السابقة من عدم وجود المعلومات والخبرة الكافية فى التعامل مع هذه الاجهزة وبرامج ادارتها
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072824
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صورة الاعلان: سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار لنظام الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

17/11/2020
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