دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مجال قطاع الاعمال والشركات وخاصة فى مجال أنظمة تحديد ساعات الحضور والانصراف للعمال والموظفين ونتيجة لتعامل شركتنا شركة رويال لانظمة المراقبة والانذار فى هذا المجال لعديد من السنوات فى مختلف المصانع والشركات والمكاتب فقد قررنا أقامة دورات تدريب بواسطة صفوة من أكبر المهندسين فى هذا المجال وذلك لما شهدته فى الفترة السابقة من عدم وجود المعلومات والخبرة الكافية فى التعامل مع هذه الاجهزة وبرامج ادارتها فق