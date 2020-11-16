(للبيع)
|دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مجال قطاع الاعمال والشركات وخاصة فى مجال أنظمة تحديد ساعات الحضور والانصراف للعمال والموظفين ونتيجة لتعامل شركتنا شركة رويال لانظمة المراقبة والانذار فى هذا المجال لعديد من السنوات فى مختلف المصانع والشركات والمكاتب فقد قررنا أقامة دورات تدريب بواسطة صفوة من أكبر المهندسين فى هذا المجال وذلك لما شهدته فى الفترة السابقة من عدم وجود المعلومات والخبرة الكافية فى التعامل مع هذه الاجهزة وبرامج ادارتها فق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072662
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
10 جنيه
اتصل
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه