دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

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صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

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دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مجال قطاع الاعمال والشركات وخاصة فى مجال أنظمة تحديد ساعات الحضور والانصراف للعمال والموظفين ونتيجة لتعامل شركتنا شركة رويال لانظمة المراقبة والانذار فى هذا المجال لعديد من السنوات فى مختلف المصانع والشركات والمكاتب فقد قررنا أقامة دورات تدريب بواسطة صفوة من أكبر المهندسين فى هذا المجال وذلك لما شهدته فى الفترة السابقة من عدم وجود المعلومات والخبرة الكافية فى التعامل مع هذه الاجهزة وبرامج ادارتها فق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072662
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 4MP ممتازة يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
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16/11/2020
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اتصل

16/11/2020
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ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعات حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
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16/11/2020
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سارينة أنذار لنظام الحريق انتاج انجليزى معتمدة Addressable

(للبيع)

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سارينة أنذار لنظام الحريق انتاج انجليزى معتمدة Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: سارينة أنذار لنظام الحريق انتاج انجليزى معتمدة Addressable - في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار لنظام الحريق انتاج انجليزى معتمدة Addressable

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار لنظام الحريق انتاج انجليزى معتمدة Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/11/2020
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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دورة التدريب على تركيب وبرمجة أجهزة الحضور والانصراف نظرا للتقدم العلمى والتكنولوجى المستمرة فى مج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

16/11/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة خارجية HST 5MP فائقة الجودة PIR تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 - في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم نظام أنذارحريق ONE LOOP انتاج انجليزى تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات ماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

16/11/2020
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