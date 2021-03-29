دورة التجارة الالكترونية والاستيراد بخصم 15 % اتصل الان

(فرص)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

السعودية (الرياض) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
اذا كنت تتسال كيف ابدا في التجارة التقليدية كمطاعم او مقاهي او محلات فعلية او التجارة الالكترونية والاستيراد وعن اسرار التجارة تواصل معنا لتوضيح كل ما تحتاج معرفته قبل البدء احجز الان فى أقوى وأكبر دورة للتجارة الإلكترونية اونلاين مع المدربين مباشرة ]واسال علي برومو كود Good لخصم يصل15 % Business Care مكتب عناية الأعمال للخدمات التجارية بالتعاون مع مركز العالم الاخضر الدلي للتدريب يقدم دورات تدريبية على اعلى مستوي وتقديم افضل الخدمات الاستشارية بمجال التجارة Business Care مكتب عناية الأع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yasmeen magdy
التليفون: 966559009901

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/6/2021
رقم الإعلان: 2096833
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: المساعدة في اجتياز الاختبارات هيئة السعودية للتخصصات الطبية - في الرياض السعودية

المساعدة في اجتياز الاختبارات هيئة السعودية للتخصصات الطبية

(فرص)

- في الرياض السعودية

لكل طلاب طب و الصيدلة. ( جميع التخصصات الطبية ) دورات الصيدلة من أكاديمية التعليم المتطور على يد صيا.
العنوان:

الرياض - السعودية

300 ريال

29/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager