دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء الأن في المدينة المنورة مدة الدورة لمدة يومين من الساعة 5 - 10 مساء تاريخ 27/05/1441 هـ الموافق 22/01/2020 م مميزات الدورة حقيبة تدريبية (pdf) مجاناً شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني * بقيمة 600 ريال فقط * مدينة جـدة / رجال 0126655144 - 0126703902 0534292940 - 0595229465 0506485932 - 0558626526 0590514176 - 0500058741 مدينة جـدة / نساء 0126520074 - 0126611764 0538333179