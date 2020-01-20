دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
دورة الامن السيبراني في شبكة المعلومات للمدرب د.فهد الدماس للرجال والنساء الأن في المدينة المنورة مدة الدورة لمدة يومين من الساعة 5 - 10 مساء تاريخ 27/05/1441 هـ الموافق 22/01/2020 م مميزات الدورة حقيبة تدريبية (pdf) مجاناً شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني * بقيمة 600 ريال فقط * مدينة جـدة / رجال 0126655144 - 0126703902 0534292940 - 0595229465 0506485932 - 0558626526 0590514176 - 0500058741 مدينة جـدة / نساء 0126520074 - 0126611764 0538333179
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪Mero Hassan‬‏
التليفون: 00000000000

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Elharam- جدة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049728
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مهندس معماري وديكور

مهندس معماري وديكور

(طلب عمل)

أنا مهندس معماري وتصميم داخلي خبرة 8 سنوات في المخططات والاظهار المعماري والديكوري بأعلى جودة أبحث ع.
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الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: بوابات جراج اوتوماتيكيه

بوابات جراج اوتوماتيكيه

(للبيع)

متوفر لدينا توريد وتركيب بوابات التحكم لدخول وخروج السيارات لتوفير الامان الكامل بوابات الكترونيه شا.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

20/1/2020
صورة الاعلان: اقفال فنادق الكترونيه

اقفال فنادق الكترونيه

(للبيع)

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الرياض - السعودية

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20/1/2020
صورة الاعلان: شحن دولي بحري بري جوي

شحن دولي بحري بري جوي

(فرص)

شركة ترانس لاين لخدمات الشحن والنقل الشحن الدولي /بحري – بري – جوي/ خـدماتنا: - فك وتغليف وتركيب ون.
العنوان:

الرياض - السعودية

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20/1/2020
صورة الاعلان: تسويق

تسويق

(فرصة عمل)

مطلوب مسوقين نساء ورجال لديهم خبرة في جلب رعاية من الشركات للفعاليات والمهرجاانات التواصل واتس اب ( .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدرس تربية فنية دوام مسائي

مطلوب مدرس تربية فنية دوام مسائي

(فرصة عمل)

مطلوب مدرس تربية متعاون لديه القدرة على تنظيم معارض خلال الفترة المسائية التواصل واتس اب ( 050444012.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2020
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صورة الاعلان: أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث

(للبيع)

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتص.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: ادارة مؤسسة دعاية واعلان

ادارة مؤسسة دعاية واعلان

(فرصة عمل)

لدينا مؤسسة تنظيم معارض ومؤسسة دعاية واعلان نحتاج من يقوم بادارتها بنسبة مجزية التواصل واتس اب (ة050.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: برادة لامبيريت بحالة ممتازة للبيع بجدة

برادة لامبيريت بحالة ممتازة للبيع بجدة

(للبيع)

برادة لامبيريت بحالة ممتازة للبيع بجدة رقم العرض هو 114082 براده لامبيريت موديل 2008 مع مبرد ثيرموكن.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: طابعات الباركود

طابعات الباركود

(للبيع)

متوفر لدينا مجموعة متنوعه ومتميزة من طابعات الباركود بأنواعها وماركاتها:ScanPal /Unitech / Symbol / .

2 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200

للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200

(للبيع)

للبيع بسعر وحالة ممتازة برادة شيرو موديل 2006 مع مبرد ثيرموكنج sl200 رقم العرض هو 116066 مواصفات قيا.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: اجهزه نقاط بيع(شاشات كاشير)للمحلات والمطاعم والكافيهات

اجهزه نقاط بيع(شاشات كاشير)للمحلات والمطاعم والكافيهات

(للبيع)

عرض خاص على شاشة الكاشير التى تعمل باللمس +طابعة فواتير كورية +درج النقدية +برنامج نقاط البيع الخاص .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرار

الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرار

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن الرؤية الابداعية والتمييز في صنع القرا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: مرايا تفتيش السيلرات

مرايا تفتيش السيلرات

(للبيع)

كاميرا كشف وفحص اسفل السيارة هى الة تصوير ذكية تستخدم لاعطاء صورة دقيقه وواضحه عن الهيكل السفلي للسي.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

19/1/2020
صورة الاعلان: بوابات افراد وموظفين

بوابات افراد وموظفين

(للبيع)

هى انظمة تحكم فى الدخول والخروج فى الاماكن العامة مثل محطات المترو او النوادى او الشركات امكانية الع.
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

18/1/2020
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