دورة استراتيجيات النجاح وبناء الشخصية الواثقة ذاتك بصمة المدرب عبد الله الزهري مقدمة من مركز ازاد للتدريب بالرياض اهداف البرنامج •حتي تتقن مفهوم النجاح برواياه الاربع. •لتتمكن من أركان صناعة المستقبل •تحترف كتابة رسالتك ورويتك في حياتك •لتبني اهدافك بصورة واقعية بعيدا عن المثالية •تتعرف علي بناء الشخصية " الكاريزما " الخاصة بك •تركز علي الايزو الشخصي ومحركاته الاربعة •لتعيش حياة فيها القرارات الصحيحة اكثر واكثر . رقم الجوال : 00966559919171 رقم الاراضي : 00966115623666