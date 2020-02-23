دورات زراعية

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تفاصيل الإعلان
للمهتمين في الاستثمار الزراعي و الزراعة أشترك معنا في دورة أنشاء و إدارة مشروع الاشجار المثمرة في هذه الدورة سوفا نتحدث عن اربع محاور رائيسية لانشاء هذا المشروع ١- كيفية التخطيط و تجهيز الأرض قبل الزراعة ٢- كيفية الزراعة الصحيحة و معاملة الغراس أثناء الزراعة ٣_ الخدمات المقدمة للاشجار بعد الزراعة ٤_ كيفية استثمار هذا المشروع بشكل ناجح حتى يكون كنز لك ولاولادك اللاشتراك في الدورة عبر قناتنا على #اليوتيوب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: harvest
التليفون: 0987654434

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055213
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