دورات زراعية

(فرص)
|للمهتمين في الاستثمار الزراعي و الزراعة أشترك معنا في دورة أنشاء و إدارة مشروع الاشجار المثمرة في هذه الدورة سوفا نتحدث عن اربع محاور رائيسية لانشاء هذا المشروع ١- كيفية التخطيط و تجهيز الأرض قبل الزراعة ٢- كيفية الزراعة الصحيحة و معاملة الغراس أثناء الزراعة ٣_ الخدمات المقدمة للاشجار بعد الزراعة ٤_ كيفية استثمار هذا المشروع بشكل ناجح حتى يكون كنز لك ولاولادك اللاشتراك في الدورة عبر قناتنا على #اليوتيوب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|harvest
|التليفون:
|0987654434
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055213
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1,500 ريال