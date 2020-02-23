دورات زراعية

للمهتمين في الاستثمار الزراعي و الزراعة أشترك معنا في دورة أنشاء و إدارة مشروع الاشجار المثمرة في هذه الدورة سوفا نتحدث عن اربع محاور رائيسية لانشاء هذا المشروع ١- كيفية التخطيط و تجهيز الأرض قبل الزراعة ٢- كيفية الزراعة الصحيحة و معاملة الغراس أثناء الزراعة ٣_ الخدمات المقدمة للاشجار بعد الزراعة ٤_ كيفية استثمار هذا المشروع بشكل ناجح حتى يكون كنز لك ولاولادك اللاشتراك في الدورة عبر قناتنا على #اليوتيوب