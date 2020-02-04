دورات التسويق الالكتروني

يتناول كورس مقدمة في التسويق الإلكتروني كيفية تهيئة صفحات الموقع لمحركات البحث، وطرق التسويق من خلال السوشيال ميديا، وكذلك التسويق عبر البريد الإلكتروني، وكذلك متابعة وتحليل الحملات الإعلانية. محاور الدورة التدربية : تهيئة صفحات الموقع لمحركات البحث. التسويق من خلال شبكات التواصل الإجتماعي. الإعلانات عبر الإنترنت. التسويق عبر البريد الإلكتروني. الحملات التسويقية. متابعة وتحليل الحملات الإعلانية وكيفية تحسينها