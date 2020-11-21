دوبلكس 600متر +110متر بالشروق

(للبيع)
|دوبلكس 600متر +110مترحديقة امامية عبارة عن ( 4غرف + 4حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 📍فرصة بأقل سعر للمتر بـ2500 ج كااش استلام خلال 3 شهوور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad
|التليفون:
|01027775012
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|العنوان:
|مدينه الشروق- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073357
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900 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
900 جنيه
900,000 جنيه
900,000 جنيه
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