دوبلكس 220م بحديقة 150م بكمبوند الياسمين بجوار ابراج سويرس

(للبيع)
|دوبلكس للبيع 220 +150 حديقة مدخل خاص مكون من ريسبشن مطبخ حمام حديقة بها غرفة بحمام للحارس الدور العلوي مكون من 3 غرف منهم غرفة ماستر كيتشن صغير حمام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051603
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